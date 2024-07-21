Yemen'deki Husi Milislerine Ait Bölgeler Bombalandı - Son Dakika
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Yemen'deki Husi Milislerine Ait Bölgeler Bombalandı

İsrail ordusu, Tel Aviv'de bir kişinin ölümüne neden olan patlayıcı insansız hava aracının ardından Yemen'deki Husi milislerine ait bölgeleri bombaladığını doğruladı. Saldırıda, Yemen'in Hudeyde kentinde bulunan petrol depolama ve elektrik tesisleri hedef alındı ve birkaç kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı.

21.07.2024 12:13
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HUDEYDE, 21 Temmuz (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Yemen'in Hudeyde kentinde yanan petrol depolama tesisleri görülüyor, 20 Temmuz 2024.

İsrail ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Husilere ait patlayıcı insansız hava aracının İsrail'in Tel Aviv kentinde bir kişiyi öldürmesinden bir gün sonra, Yemen'deki Husi milislerine bağlı bölgeleri bombaladığını doğruladı.

Husilere ait al-Masirah TV'nin güncellediği habere göre Yemen'deki Husi askeri grubu, saldırının Yemen'in Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'deki petrol depolama ve elektrik tesislerini hedef aldığını ve saldırıda birkaç kişinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını belirtti. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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