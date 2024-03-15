Yemen'deki Husiler, Hudeyde'ye 6 hava saldırısı daha düzenledi

Leyla, Dağhan'ın adamlarından kaçmayı başarıyor

Leyla, Dağhan'ın adamlarının gözleri önünde cinayet işlemesiyle korkmaya ve ona olan güvenini sorgulamaya başlar. Bilgisayarını bulmadan kurtulamayacağını anlayan Leyla, babasının güvendiği bir dostundan yardım almaya gider. Ancak bu yardım isteği başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leyla'yı bulmak için uğraşan Dağhan, Enver'in tutuklanmasıyla olayların büyümesine neden olur. Bu durum, Fatma ve Davut arasındaki ihanet gerginliğini de artırır. Oya ve Ekber arasındaki yakınlık ise Enver'in dikkatini çeker ve Aydan'dan yardım ister. Dağhan ve Enver, Ekber Baltacı'yı öldürmek için güçlerini birleştirirken, Gürkan ise Leyla'nın peşine düşerek Dağhan hakkında bir iz bulmaya çalışır.