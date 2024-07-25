Yemen'deki Husiler, Sana-Ürdün uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'deki Husiler, Sana-Ürdün uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, meşru hükümet ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda Sana ile Ürdün arasında günlük gerçekleştirilecek uçuşların yeniden başladığını duyurdu. Sana Uluslararası Havalimanı ile başkent Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı arasındaki uçuşlar bugünden itibaren günde 3 kez gerçekleştirilecek. Bu anlaşma ile Sana'dan Ürdün'e günde ilk kez üç uçuş gerçekleştirilecek.

25.07.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, meşru hükümet ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda Sana ile Ürdün arasında günlük gerçekleştirilecek uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Sana'daki Yemen Havayolları Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sana Uluslararası Havalimanı ile başkent Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı arasındaki uçuşların bugünden itibaren yeniden başladığı belirtildi.

Sana ve Amman arasındaki uçuşlar günde 3 kez gerçekleştirecek.

Ürdün ile Sana arasındaki uçuşlar, Yemen Havayolları Müdürlüğü'nün yöneyimi konusunda hükümet ile Husiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında haziran ayı başında durdurulmuştu.

Yemen'deki iç savaşın başından bu yana Sana'dan Ürdün'e günde ilk kez üç uçuş gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden 23 Temmuz'da yapılan açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmak amacıyla bazı önlemlerin alınması yönünde anlaştıkları belirtilmişti.

Her iki taraftan BM Ofisine iletilen metinde "tarafların bankalara karşı aldıkları kararlar ve uygulamaları iptal ettiklerini bildirdikleri" kaydedilmişti. Söz konusu anlaşma gereği, Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Hükümet, Kraliçe, Amman, Ürdün, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, Sana-Ürdün uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 17:16:35. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler, Sana-Ürdün uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement