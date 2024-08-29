BM Sözcüsü: Yemen'deki petrol gemisinin söndürülmesi cesaret verici

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen'deki Husiler ile Kızıldeniz'de yanan petrol gemisi MV Sounion'un söndürülmesi konusunda yaşanan gelişmenin "cesaret verici" olduğunu belirtti.

Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere, Yemen'de 6 gündür yanmaya devam eden MV Sounion isimli petrol gemisinin durumuyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Sözcü Dujarric, "Yemen'deki durum ve Sounion tankeri hakkında bana sorular soruldu. Tankeri kurtarma operasyonunun, olay yerine ulaşan römorkörler ve kurtarma gemileriyle devam edebileceği yönündeki raporların bizi cesaretlendirdiğini söyleyebilirim." dedi.

"Yangınların oluşturduğu ciddi risk göz önüne alındığında bu gerekli bir adımdır." ifadesini kullanan Dujarric, söz konusu tankerin, taşıdığı 150 bin ton ham petrol ile "Kızıldeniz'deki sularda demir atmış vaziyette beklediğini" hatırlattı.

Dujarric, "Yemen özel elçimiz Hans Grunberg'in çalışmaları ve gemiye derhal erişimin sağlanması ile çevresel bir felaketin tersine çevrilmesi konusundaki taahhüdü de dahil olmak üzere, uluslararası toplumun devam eden ortak çabalarını takdir ediyoruz." diye konuştu.

Genel Sekreter Sözcüsü, BM Güvenlik Konseyinin 2722 ve 2739 sayılı kararlarına "tümüyle tam olarak saygı gösterilmesi" gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle Husileri, Kızıldeniz'deki tüm ticari gemilere yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Gemiye saldırı

Husiler, 21 Ağustos'ta MV Sounion isimli bir Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını belirtmişti.

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, dün katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.