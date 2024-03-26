Yemen'deki sağlık krizi giderek kötüleşiyor

SANA, 26 Mart (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de hastalıkların yeniden baş göstermesi nedeniyle yarısı çocuk olmak üzere 17,8 milyon kişinin acil tıbbi yardıma muhtaç olduğunu belirterek, kötüleşen sağlık krizine dikkat çekti.
DSÖ'nün Yemen'deki temsilcisi Arturo Pesigan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki çatışmalara müdahil olmasının 9'uncu yıldönümü öncesinde ülkedeki vahim durumu gözler önüne serdi.
Pesigan, "Dokuz yıldır süren savaş, sağlık koşullarının zayıflamasına ve altyapı hasarına yol açarak sağlık acil durumlarını ve insani yardım gereksinimlerimi milyonlarca kişi için gündelik bir gerçek haline getirdi" dedi.
Uluslararası desteğin azalmasının bölge halkını giderek kötüleşen koşullara maruz bıraktığı ve milyonlarca insanın geleceğini etkilediği konusunda uyaran yetkili, DSÖ'nün son beş yılda Yemen'e sağlanan fonlarda yüzde 45 azalma kaydettiğini ve 2024 yılında temel sağlık hizmetlerinin temini için an itibarıyla 77 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Yetersiz beslenme oranlarının yüksek seyretmesi ve çocuk felci, kızamık, boğmaca ve difteri gibi hastalıklara karşı savunmasızlığın artması nedeniyle çocukların özellikle risk altında olduğu belirtilen açıklamada, Yemen'de 5 yaş altındaki çocukların yarısını oluşturan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun orta ila şiddetli düzeylerde büyüme geriliği yaşadığı vurgulandı.
Yemen'de 2014 yılında Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan ve halen devam etmekte olan çatışmalar, dünya çapındaki en ağır insani krizlerden birine yol açtı. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, 26 Mart 2015'te hükümeti yeniden iş başına getirmek üzere müdahalede bulundu.
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