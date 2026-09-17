Yemen'den ABD'ye Husilere desteği durdurmak için eyleme geçme çağrısı - Son Dakika
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Yemen'den ABD'ye Husilere desteği durdurmak için eyleme geçme çağrısı

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Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, ABD'yi, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda tırmanan gerilim nedeniyle "İran'ın Husilere sağladığı silah, finansman ve askeri uzmanlık akışını" durdurmak için somut adımlar atmaya çağırdı.

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, ABD'yi, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda tırmanan gerilim nedeniyle " İran'ın Husilere sağladığı silah, finansman ve askeri uzmanlık akışını" durdurmak için somut adımlar atmaya çağırdı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Zube, ABD'nin Yemen Maslahatgüzarı Neal Hop ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki son gelişmeleri ve Husilerin eylemlerinin bölgesel güvenlik ile uluslararası seyrüsefere etkilerini ele aldı.

"Sivil altyapı ve seyrüsefer güvenliği hedefte"

Görüşmede Batı Sahili ve Babulmendeb'deki durumun yanı sıra "Husilerin sivil altyapıya verdiği zararlara" ve yerinden edilmelere değinen Zube, Yemen hükümetinin yaşanan gerilime sorumluluk bilinciyle yaklaştığını, vatandaşları koruma ve ülke genelinde egemenliği yeniden sağlama görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Zube, uluslararası toplumun tutarlı bir duruş sergileyerek Yemen'in egemenliğini ve hükümetini desteklemesinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, Husilerin eylemlerinin yalnızca Yemen'i değil, bölgesel istikrarı ve küresel ticareti de tehdit ettiğini belirtti. Zube, siyasi söylemlerin artık pratik önlemlere dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Zube ayrıca Husilerin "yanıltıcı güvenceler" vererek zaman kazanmaya, yeniden silahlanmaya ve Batı Sahili ile Babulmendeb'de kontrolünü pekiştirerek bölge ülkelerine şantaj yapmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

ABD Maslahatgüzarı Neal Hop ise Husilerin uluslararası seyrüsefer ve bölge güvenliğine yönelik saldırılarını kınayarak, Washington'ın Yemen hükümeti ve halkına desteğini ve istikrarı sağlamak adına işbirliğini sürdürme kararlılığını yineledi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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