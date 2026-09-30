Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi ile işbirliğini ele aldı - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi ile işbirliğini ele aldı

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Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile görüştü. Zube, Türkiye ile devlet kurumları ve temel hizmetlerde işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini, bunun vatandaşların sıkıntılarını hafifleteceğini belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, ülkesinin Türkiye ile özellikle devlet kurumlarının desteklenmesi ve temel hizmetlerin iyileştirilmesi alanlarında işbirliğini genişletmeyi hedeflediğini belirtti.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Bakan Zube, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen ve bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin genişletilmesi yolları ele alındı.

Bakan Zube, görüşme sırasında, Türkiye'nin Yemen ve anayasal meşruiyetini destekleyen tutumunun yanı sıra Başkanlık Konseyi ve Yemen hükümetine verdiği desteği takdir etti.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler karşısında Türkiye ile Yemen arasındaki siyasi ve diplomatik koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine işaret eden Zube, bunun devletin yeniden tesis edilmesi çabalarına katkı sağlayacağını, bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendireceğini kaydetti.

Yemen hükümetinin Türkiye ile özellikle devlet kurumlarının desteklenmesi ve temel hizmetlerin iyileştirilmesi alanlarında işbirliğini genişletmeyi beklediğini belirten Zube, bunun vatandaşların yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Zube ayrıca, Husilerin saldırılarının Yemen ve bölgenin güvenliği üzerindeki etkilerini, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı ile uluslararası ticaret için oluşturduğu tehdidi ve hükümetin vatandaşları koruma, devlet kurumlarının kapasitesini güçlendirme, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarına da değindi.

Bakan Zube, Husilerin ayrım gözetmeksizin füze fırlatmasının sivil havacılığın ve uluslararası hava ulaşımının güvenliği açısından oluşturduğu artan tehditlere dikkati çekerek, sivil ve askeri hedefler arasında ayrım yapmayan silahların kullanılmasının sivil uçaklar ve yolcuların hayatı açısından ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

Büyükelçi İşler de ülkesinin Yemen hükümetini ve Yemen'in güvenliği, birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleyen tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

İşler, Türkiye'nin ikili işbirliğini geliştirmeye ve Yemen hükümetinin devlet kurumlarını yeniden tesis etme, güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarını desteklemeye önem verdiğini ifade etti.

SABA'nın haberinde, görüşmenin nerede yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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