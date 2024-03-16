Yemen hükümeti 2023 yılında ülkeye 97 binden fazla düzensiz göçmenin geldiğini duyurdu.
Başbakanlığın sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, Belçika'daki Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) sağlık koordinatörü Darwin Diar ile geçici başkent Aden'de bir araya geldi.
MSF'nin sağlık sektörüne yönelik girişimlerinin ele alındığı görüşmede, Buhaybih, geçen yıl ülkeye 97 binden fazla düzensiz göçmenin geldiğini söyledi.
Buhaybih, bu kadar çok sayıdaki düzensiz göçmenin, ev sahibi toplumu zorladığına, sağlık tesisleri ve hizmetleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna işaret etti.
Yemenli Bakan, MSF'ye düzensiz göçmen dosyasına müdahale çağrısında bulundu.
Yaklaşık 9 yıldır iç savaş yaşanmasına rağmen Yemen, başta Etiyopya ve Somali'den olmak üzere Afrika Boynuzu coğrafyasından göçmenlerin yöneldiği bir ülke olmayı sürdürüyor.
Göçmenlerin özellikle Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'a geçmek için Yemen'i güzergah olarak kullandığı belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › Yemen'e 97 binden fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika
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