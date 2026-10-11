Yemen, kuşatma altındaki Taiz'de ilaç ve yakıtın tükenmek üzere olduğunu bildirdi

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin kuşatma altına alarak temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellediği Taiz ilinde ciddi sağlık ve insani krizin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneybatısında yer alan 2 milyonu aşkın nüfusa sahip Taiz kentine uyguladığı kuşatmanın ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere temel ihtiyaçların girişini engellediği belirtildi.

Taiz kentinde yer alan sağlık tesislerindeki ilaç, tıbbi malzeme ve yakıtın tükenmek üzere olduğu vurgulanan açıklamada, kentte hayati önem taşıyan tıbbi hizmetlerin durabileceği uyarısında bulunuldu.

Taiz vilayetinde devam eden kuşatma ve malzeme tedarikinin engellenmesine bağlı ortaya çıkan sağlık ve insani sonuçlardan Husilerin sorumlu tutulduğu açıklamada, "Kuşatmanın derhal kaldırılmasını, tedarik yollarının açılmasını ve hastaların, ambulansların, sağlık personelinin ve insani yardımın şehre güvenli geçişinin sağlanması gerekir." denildi.

Bu durumun devam etmesi durumunda Taiz hastanelerindeki acil servislerin, ameliyathanelerin, diyaliz ve yenidoğan ünitelerinin hizmet veremez duruma gelebileceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taiz'de temel sağlık hizmetlerine ve tıbbi malzemelere duyulan ihtiyacın giderek artması, hastaların, yaralıların, hamile kadınların ve yenidoğan bebeklerin yaşamlarını doğrudan riske atmaktadır. Kentte akaryakıtın tükenmesiyle elektrik jeneratörlerinin durmasına ve ambulansların devre dışı kalmasına yol açabileceği gibi ilaç ve aşıların muhafazasında kullanılan soğuk depolarını da olumsuz etkiler. Bu durumda ciddi sağlık komplikasyonları ve önlenebilir ölümler yaşanabilir."

Yemen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası insani yardım kuruluşları ve sağlık örgütlerinin, Taiz'deki sağlık tesislerine ilaç ve tıbbi malzemenin ulaştırılması için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar başlatarak Babulmendeb Boğazı'na kadar ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinde şiddetlenerek devam ediyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.