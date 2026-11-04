Yemen ordusu Cevf'te Duhayda sıradağlarında kontrolü Husilerden aldığını duyurdu - Son Dakika
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Yemen ordusu Cevf'te Duhayda sıradağlarında kontrolü Husilerden aldığını duyurdu

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Yemen ordusu, Cevf vilayetinde İran destekli Husilerle yaşanan çatışmaların ardından Duhayda sıradağlarının kontrolünü yeniden sağladığını duyurdu. Askeri uzmanlara göre ikmal hatlarına hakim sıradağların denetimi, Cevf merkezi El-Hazm'a yönelik kara harekatının önünü açıyor.

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde İran destekli Husilerle girdiği şiddetli çatışmaların ardından stratejik öneme sahip Duhayda sıradağlarının kontrolünü yeniden sağladığını duyurdu.

Yemen ordusunun resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Cevf vilayetindeki Duhayda sıradağları ile çevresindeki kritik mevzileri Husilerden geri almayı başardığı bildirildi.

Açıklamada, Husi saflarında yer alan unsurlara çağrıda bulunularak, mevzilerini terk edip ordu güçlerine katılan tüm bireylerin can güvenliğinin garanti altında olacağı vurgulandı.

Silahlı kuvvetler mensuplarının görevlerinin başında olduğu ve "Yemen Şafağı" operasyonunun nihai hedeflerine ulaşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Çatışmalardaki kayıplara ilişkin detay paylaşılmazken, Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Duhayda sıradağlarının stratejik önemi

Yerel kaynaklar ve askeri uzmanlara göre, Duhayda sıradağları bölgedeki askeri dengeler açısından kritik bir rol oynuyor. İkmal hatlarına tamamen hakim bir konumda bulunan sıradağların denetiminin sağlanması, Husilerin kontrolü altındaki Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentine yönelik kara harekatının önünü açıyor.

Suudi Arabistan ile uzun bir kara sınırına sahip olan Cevf vilayeti, Husilerin kalesi konumundaki Sada, Amran ve başkent Sana'ya yakınlığının yanı sıra hükümet kontrolündeki petrol zengini Hadramavt ve Marib vilayetleriyle komşu olması sebebiyle stratejik bir geçiş güzergahı niteliği taşıyor.

Saha kontrolünün hükümet güçleri ile Husiler arasında bölündüğü vilayette, il merkezi El-Hazm ve belirli alanlar Husilerin; kritik diğer bölgeler ise hükümet birliklerinin elinde bulunuyor. İki taraf arasındaki stratejik hat hakimiyeti mücadelesi aralıksız devam ediyor.

"Yemen Şafağı" operasyonu

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, devlet kurumlarını yeniden tesis etmek ve başkent Sana dahil işgal altındaki toprakları geri almak amacıyla 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" askeri operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik operasyonlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almayı sürdürüyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı stratejik vilayetleri ele geçirmesinden bu yana bir iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan meşru Yemen hükümetine saha ve hava desteği veriyor.

Kaynak: AA
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