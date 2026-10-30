Yemen ordusu Husilerin Aden Havalimanı ve Maaşik Sarayı'nı hedef aldığını duyurdu

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan uluslararası havalimanını ve Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Aden Havalimanı ve Maaşik Sarayı'na balistik füzelerle saldırdığını belirtti.

Husilerin Yemen halkının imkanlarını hedef almaya devam ettiğini ifade eden Nezili, Husilerin havalimanına ve saraya saldırmasının, örgütün ablukanın kaldırılması yönündeki söylemleriyle çeliştiğini kaydetti.

Arap Koalisyonu: Husilerin Medine bölgesine fırlattığı İHA önlendi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun Sözcüsü Turki el-Maliki de yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin fırlattığı bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin batısındaki Medine bölgesinde önlenerek imha edildiğini bildirdi.

Bu, Husilerin cuma günü Suudi Arabistan'ı hedef alan dördüncü saldırısı oldu. Koalisyon, önceki açıklamalarında ülkenin güney bölgesinde bir balistik füzenin, batı bölgesinde bir seyir füzesinin ve Mekke bölgesinde bir İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ile Cevf, Taiz, Sada, Marib, Zamar, Hacce, İb ve Lahic illerindeki sivil yapıları hedef alan 93 hava ve füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Seri, Yemen'de gerilimin yeniden yükselmesinden bu yana Suudi Arabistan'ın düzenlediğini iddia ettiği hava ve füze saldırılarının toplamının 3 bin 689'a ulaştığını savundu.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.