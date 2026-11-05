Yemen ordusu, Şafak Operasyonu'nda 340 Husi'yi etkisiz hale getirdiğini bildirdi - Son Dakika
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Yemen ordusu, Şafak Operasyonu'nda 340 Husi'yi etkisiz hale getirdiğini bildirdi

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Yemen ordusu, el-Cevf ve Taiz'de ilerlediğini ve yaklaşık 340 Husinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ordu Sözcüsü Macid en-Nezili, 1322 hedefleme operasyonunda 114 askeri araç ve teçhizatın imha edildiğini duyurdu.

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki el-Cevf vilayetinde Husilere ait bazı mevzileri kontrol altına aldığını, güneybatıdaki Taiz vilayetinde ise saha kazanımları elde ettiğini ve operasyonlarda yaklaşık 340 Husinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen Ordusu Askeri Sözcüsü Macid en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerine bağlı 1. ve 3. Acil Durum Tümenlerinin "Şafak Operasyonu" kapsamında el-Cevf cephelerinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Ordu birliklerinin Um Levlife, Kurun es-Sabir ve Duheyda el-Akir bölgelerindeki Husilere ait mevzilerin kontrolünü ele geçirdiğini kaydeden Nezili, Taiz vilayetindeki ordu ve halk direniş güçlerinin de çeşitli eksenlerde saha kazanımları elde ettiğini, Husilerin kaybettikleri mevzileri geri alma girişimlerini püskürterek onlara personel ve teçhizat zayiatı verdirdiğini vurguladı.

Operasyonların bilançosuna değinen Nezili, silahlı kuvvetlerin operasyon hatları boyunca milislerin mevzilerine ve kapasitelerine yönelik 1322 hedefleme operasyonu gerçekleştirdiğini aktardı.

Nezili, bu operasyonlar sonucunda aralarında liderlerin de bulunduğu yaklaşık 340 Husinin etkisiz hale getirildiğini, 114 askeri araç ve teçhizatın imha edilerek devre dışı bırakıldığını bildirdi.

İran destekli Husilerden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar ve insani durum

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, geçen yıl temmuz ayında hükümet güçleri ile Husiler arasındaki askeri gerginliğin yeniden tırmanması, binlerce kişinin ölümüne veya yaralanmasına, çeyrek milyonun üzerinde insanın ise yerinden edilmesine yol açtı.

Bu tırmanış, nisan 2022'den bu yana Yemen'de hakim olan nispi sükuneti bozarken, çatışmaların ve göç dalgalarının devam etmesiyle ülkedeki insani kriz derinleşiyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile birlikte birçok vilayeti ele geçirmesinden bu yana şiddetli bir savaşa sahne oluyor.

Çatışmalar, Mart 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla müdahale etmesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştı.

Kaynak: AA
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