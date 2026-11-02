Yemen ordusu son 24 saatte 1272 operasyonla 500'e yakın Husiyi etkisiz bıraktı

Yemen ordusu, son 24 saatte Husilerin mevzi, toplanma alanları ve takviye birliklerine yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda yaklaşık 500 Husinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen Ordusu Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların "Yemen Şafağı" askeri harekatı kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Nezili, son 24 saat içinde Husilerin toplanma alanları, tahkimatları, ateş kaynakları, hareket ve ikmal araçlarını hedef alan 1272 operasyon icra edildiğini aktardı.

Operasyonlar sonucunda aralarında saha komutanlarının da bulunduğu yaklaşık 500 Husinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Nezili, Husilere ait 169 araç, teçhizat ve ağır silahın imha edildiğini veya kullanılmaz hale getirildiğini vurguladı.

Hükümet güçlerinin kuzeydeki el-Cevf, orta kesimdeki Marib ve el-Beyda ile güneydeki Lahic ve güneybatıdaki Taiz vilayetlerindeki tüm cephelerde operasyonlarını sürdürdüğünü ifade eden Nezili, hava unsurları ve topçu birliklerinin desteğiyle askeri birliklerin ilerleyişine katkı sağlandığını kaydetti.

Öte yandan el-Cevf vilayetindeki hükümet güçleri, yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolündeki vilayet merkezi el-Hazm şehrinin ileri savunma hattını oluşturan stratejik Huveyşiyan dağlarında kontrolü tamamen sağladıklarını bildirdi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi tarafından devlet kurumlarının Husilerden geri alınması ve başkent Sana'nın kontrolünün sağlanması amacıyla başlatıldığı duyurulan "Yemen Şafağı" operasyonu 5 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Yemen'de Temmuz ayında hükümet güçleri ile Husiler arasında yeniden başlayan çatışmalar, Nisan 2022'den bu yana devam eden göreceli sakinliği bozmuş, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre binlerce kişinin ölümüne veya yaralanmasına, 250 binden fazla kişinin ise yerinden edilmesine yol açmıştı.