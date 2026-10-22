Yemen ordusu son 24 saatte 780 saldırıda 512 Husi mensubunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Yemen ordusu son 24 saatte 780 saldırıda 512 Husi mensubunu etkisiz hale getirdi

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Yemen ordusu son 24 saatte Husilere yönelik 780 hassas saldırı düzenlediğini ve 512 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Taiz'de Husilerin topçu ateşi ve silahlı saldırılarında 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı; bir cami ve okul bombardımanda hasar gördü.

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 780 operasyon düzenlediğini ve 512 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Yemen güçlerinin "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında kuzey cepheleri, Cevf, Marib'in batısı, Beyda ile güney ve batı cephelerinde Husilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Nezili, Yemen ordusunun son 24 saatte Husilerin saha komutanlarını, toplanma noktalarını, takviye birliklerini, ağır silah mevzilerini, tahkim edilmiş konumlarını, araçlarını ve personel ile ikmal taşımacılığında kullanılan vasıtalarını hedef alan 780 hassas ve doğrudan saldırı düzenlediğini dile getirdi.

Ardışık saldırıların Husi birliklerinin koordinasyonunu bozduğunu ve ön cephelerdeki mevzilerine destek sağlamalarını engellediğini belirten Nezili, bunun Yemen ordusunun inisiyatifi ele almasını ve farklı cephelerde taarruz görevlerini sürdürmesini kolaylaştırdığını ifade etti.

Nezili, operasyonlarda Husilerin 512 mensubu ve yönetim kadrosu etkisiz hale getirilirken, 330'dan fazla araç, askeri araç-gereç ve personel taşıma aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

Yemen'de 5 Ekim'de Husilere karşı "Yemen Şafağı" operasyonu başlatılmıştı.

Taiz'de 5 sivil yaralandı

Öte yandan Taiz'de yerel makamlar, Husilerin vilayetin farklı bölgelerinde düzenlediği topçu ateşi ve silahlı saldırılarda 3'ü çocuk 5 sivilin yaralandığını bildirdi.

Taiz Abluka İşleri Ofisinin yayımladığı istatistiklerde, Eski Havalimanı bölgesini hedef alan bombardımanda 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk da dahil 3 sivilin, göğüs ve karın bölgelerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Aynı istatistiklerde, 30 yaşındaki bir kadının Meşrea ve Hadnan ilçesine bağlı Necid Meşrea bölgesinde sırtından vurulduğu, bir kız çocuğunun ise Misrah ilçesine bağlı Azletu İnbiyan bölgesinin dış kesimlerinde keskin nişancı ateşi sonucu yaralandığı kaydedildi.

Taiz'de cami ve okul hedef alındı

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberinde de Taiz'in güneyindeki Meşrea ve Hadnan ilçesine bağlı Necid köyünde bir cami ile okulun Husilerin bombardımanında hedef alındığı ve iki yapıda büyük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Haberde, köydeki camiye ve Ömer et-Tayyar Okulu'na çok sayıda merminin isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Husilerden olayla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüncelÇocukYemenDünyaCamiTaizSon Dakika

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