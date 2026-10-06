Yemen ordusu Taiz'de 3 dağ geri aldı, Husiler Cevf ve Marib'de saldırı iddiasında bulundu - Son Dakika
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Yemen ordusu Taiz'de 3 dağ geri aldı, Husiler Cevf ve Marib'de saldırı iddiasında bulundu

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Yemen ordusu, Taiz'in güneyindeki Hayfan bölgesinde Husilerin kontrolündeki 3 dağı geri aldığını bildirdi. Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise Cevf ve Marib'de Suudi güçlerine saldırı düzenlediklerini, ölü ve yaralılar olduğunu iddia etti; Suudi Arabistan'dan açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husilerin kontrolündeki 3 dağı geri aldığını bildirdi.

Orduya bağlı Taiz Askeri Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Silahlı kuvvetler ve halk direniş güçlerinin Taiz'in güneyindeki Hayfan bölgesinde El-Menzara, El-Aşarif ve Ziban dağlarının kontrolünü Husilerden geri aldıkları belirtildi.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerden Cevf ve Marib'de saldırı açıklaması

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, son saatlerde Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik onlarca saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, bazı askeri araçların da yandığını iddia eden Seri, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Seri, ayrıca ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin Rağvan ilçesinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik saldırılar düzenlendiğini, bu saldırılarda da ölü ve yaralıların olduğunu ve bazı araçların yandığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'dan veya Yemen'de hükümeti destekleyen koalisyondan henüz Husilerin açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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