Yemen ordusu Taiz'in batı girişine hakim El-Meydan Tepesi'nde kontrolü sağladı

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husilerle yaşanan çatışmaların ardından stratejik El-Meydan Tepesi'nde kontrolü sağladığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'deki operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler, halk direniş güçlerinin desteğiyle Taiz ilinin batısındaki Ed-Dabbab cephesinde yer alan stratejik El-Meydan Tepesi'ni kontrol altına almayı başardı." ifadesi kullanıldı.

Yemen hükümetine bağlı güçlerin, Taiz kentinin batı girişine hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyan El-Meydan Tepesi'ni ele geçirdiği ve Husi mevzilerine birçok noktada hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Askeri Sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli, son 24 saatte Husilere yönelik 1276 operasyon düzenlendiğini ve 382 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayından bu yana yeniden şiddetlenen çatışmalarda Birleşmiş Milletler raporlarına göre binlerce kişi öldü veya yaralandı.