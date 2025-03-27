Yemen Savaş Planlarıyla İlgili Hata

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard, Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin Yemen savaş planlarını görüştüğü Signal grubuna bir gazetecinin eklenmesinin "hata" olduğunu kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yapılan oturuma katılan Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, Amerikan kamuoyunda son günlerin en tartışmalı başlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gabbard, söz konusu Signal grubundaki içeriklerin "samimi ve hassas" olduğunu belirterek, ancak üst düzey ulusal güvenlik ekibi arasında "hiçbir gizli bilginin paylaşılmadığını" savundu.

ABD'li istihbarat şefi, "Husilere yönelik saldırılar ve saldırının etkileri hakkında politika tartışması yapan üst düzey ulusal güvenlik ilkeleriyle yapılan bir Signal sohbetine bir muhabirin yanlışlıkla eklenmesi bir hataydı." şeklinde konuştu.

Gabbard, ayrıca, "Paylaşılan hiçbir kaynak, yöntem, yer ya da savaş planı yoktu. Bu bölgedeki yabancı ortaklara verilen güncellemelerle birlikte ulusal güvenlik kabinesine sağlanan standart bir güncellemeydi." ifadesini kullandı.

Gabbard, Signal mesajlaşma uygulamasının devlet tarafından verilen cihazlarda, onaylı bir uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma platformu olarak önceden yüklenmiş olarak geldiğini sözlerine ekledi.

ABD'li gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise olayı teyit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." yanıtını vermişti.