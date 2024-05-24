Yemen ve BAE Dışişleri Bakanları adil ve sürdürülebilir barış için görüştü - Son Dakika
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Yemen ve BAE Dışişleri Bakanları adil ve sürdürülebilir barış için görüştü

Yemen ve BAE Dışişleri Bakanları adil ve sürdürülebilir barış için görüştü

Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile ülkede adil ve sürdürülebilir barışa ulaşma çabalarını ele aldı. Görüşmede, Yemen'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler, insanların acılarına son verme çabaları ve BAE'nin Yemen'e destek konuları masaya yatırıldı. Yemen'deki iç savaş ve insani kriz nedeniyle ülkede yaşanan acil yardım ihtiyacı da vurgulandı.

24.05.2024 11:39
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Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile ülkesinde adil ve sürdürülebilir barışa ulaşma çabalarını ele aldı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zindani, Abu Dabi kentindeki temasları çerçevesinde mevkidaşı Bin Zayid ile bir araya geldi.

Zindani ile Bin Zayid görüşmesinde, "Yemen'deki siyasi, ekonomik son gelişmeler ile insanların acılarına son vermek ve adil ve sürdürülebilir barışa ulaşmak için gösterilen çabalar" masaya yatırıldı.

"BAE'nin, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu içinde Yemen Başkanlık Konseyi'ni desteklemek ve Yemen'deki durumu istikrara kavuşturmak için çalışma konusunda oynadığı önemli role" övgüde bulunan Zindani, işbirliği alanlarını, devlet kurumlarının imkanlarını geliştirmek ve kadroları eğitmek için ikili çalışmanın önemini vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid de ülkesinin, "Yemen'in güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü artıracak şekilde Yemen halkının ve yönetiminin yanında durduğunu" vurguladı.

-Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi, 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen ve BAE Dışişleri Bakanları adil ve sürdürülebilir barış için görüştü - Son Dakika

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