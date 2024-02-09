Yemen ve Fas'ta İsrail'e Destek Gösterileri Düzenlendi - Son Dakika
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Yemen ve Fas'ta İsrail'e Destek Gösterileri Düzenlendi

Yemen ve Fas\'ta İsrail\'e Destek Gösterileri Düzenlendi

Yemen ve Fas'ta binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto eden gösteriler düzenlendi. Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana ve hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz kentinde binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi yaptı. Fas'ın birçok kentinde de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı da zarar gördü.

09.02.2024 22:31
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Yemen ve Fas'ta binlerce kişinin katılımıyla 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenlendi.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'da düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamların yanı sıra ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının da protesto edildiği gösteride, "Yemen halkının Filistin için yürüttüğü operasyonların kararlılıkla devam edeceği" vurgulandı.

Yemen'in güneybatısında hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz kentinde de binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

Göstericiler "Kassam, Siyonistlere uyku verme" ve "Kanımız canımız Aksa'ya feda" şeklinde sloganlar attı.

Faslılar hükümetten "İsrail'e karşı somut adım" atılmasını istedi

Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde de Gazze'de 28 bine yakın Filistinliyi öldüren İsrail protesto edildi.

Taza, Berkane, Agadir ve Cedide şehirlerinde düzenlenen eylemlerde, göstericiler hükümetten "İsrail'e karşı somut adım" atılmasını istedi.

Gösterilerde "Hamas, özgürlüğe koş", "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor" ve "Halk normalleşmenin bitmesini istiyor" sloganları atıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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