Yemenli Bakan Al-Zuba ilk ikili yurt dışı ziyaretinde Fidan ile İstanbul'da buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yemenli Bakan Al-Zuba ilk ikili yurt dışı ziyaretinde Fidan ile İstanbul'da buluşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemenli Bakan Al-Zuba ilk ikili yurt dışı ziyaretinde Fidan ile İstanbul\'da buluşacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüşecek. Fidan görüşmede Yemen'in toprak bütünlüğüne ve meşru hükümete desteğini yineleyecek; Al-Zuba ilk ikili yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul'da bir araya gelecek. Fidan görüşmede, Yemen'deki ihtilafın siyasi diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının temenni edildiğini dile getirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İstanbul'da Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüşecek. 24 Temmuz'da Dışişleri Bakanı olarak atanan Al-Zuba, Körfez ülkelerine düzenlediği ziyaretlerin ardından ilk ikili yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.

Fidan Yemenli mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğü ve Ulusal birliğinin muhafazası ile uluslararası alanda tanınan Yemen Meşru Hükümeti'ne desteğini yineleyecek.Yemen'deki ihtilafın siyasi diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının temenni edildiğini belirtecek olan Fidan, Husilerin sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayacak. Yemen'deki mevcut tırmanmanın bölgedeki istikrarsızlığın daha da derinleşmesine neden olduğunu ifade edecek olan Fidan, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında güvenliğin ve seyrüsefer serbestisinin bir an evvel yeniden tesis edilmesinin önemine işaret edecek.

Kaynak: ANKA
Hakan FidanPolitikaİstanbulTürkiyeGüncelYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Kompany hastaneye kaldırıldı Resmi açıklama geldi Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi
12’nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular 12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:21
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
08:52
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
08:49
Arda Güler için El Clasico kararı Mourinho’nun 3 planında da var
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var
08:11
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
07:58
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 09:51:16. #7.13#
SON DAKİKA: Yemenli Bakan Al-Zuba ilk ikili yurt dışı ziyaretinde Fidan ile İstanbul'da buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei