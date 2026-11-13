Yenesu Mağarası projesi Kırklareli İl Genel Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
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Yenesu Mağarası projesi Kırklareli İl Genel Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi

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Yenesu Mağarası projesi Kırklareli İl Genel Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi
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Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize'deki Yenesu Mağarası'nı turizme açacak projeyi oy birliğiyle onayladı. Projede girişe 350 metre, içeriye 300 metre yürüyüş yolu planlanıyor; hayata geçerse Kıyıköy ve çevredeki köylerde turizm hareketliliği artacak.

Kırklareli İl Genel Meclisi, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyü yakınlarında bulunan Yenesu Mağarası'nın turizme kazandırılması projesini oy birliğiyle kabul etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantının 10'uncu birleşiminde, 2017 yılında yatırım programına alınmasına rağmen hayata geçirilemeyen projeye ilişkin Turizm Komisyonu raporu görüşüldü.

Komisyon Başkan Yardımcısı Oktay Benli, Yenesu Mağarası'nın bölgede turizme açılması planlanan beş mağara arasında öncelikli sırada bulunduğunu belirtti.

Mağaranın doğal yapısı ve ekosistemiyle önemli özellikler taşıdığını ifade eden Benli, projenin hayata geçirilmesiyle Balkaya, Aksicim, Kömürköy, Hamidiye ve Kızılağaç köyleri ile Kıyıköy'de turizm hareketliliğinin artacağını kaydetti.

Projede mağara girişine kadar 350 metre, mağara içerisinde ise 300 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılması planlanıyor. Ayrıca aydınlatma, korkuluk, güvenlik alanı ve otopark düzenlemesi de yer alıyor.

Benli, projenin bölge ekonomisine ve Kırklareli'nin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını belirtti.

Gündem maddesi, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
Yerel YönetimKırklareliKıyıköyEkonomiTurizmGüncelVizeSon Dakika

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