ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi Barack Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi Barack Ankara'da

ABD\'nin yeni Türkiye büyükelçisi Barack Ankara\'da

ABD'nin Türkiye'ye atanan yeni büyükelçisi Thomas Barrack, görevine başlamak üzere Ankara'ya geldi. Barack yaptığı ilk açıklamada "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" dedi.

05.05.2025 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevine başlamak üzere Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi Thomas Barrack yaptığı ilk açıklamada "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" dedi.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, görevine başlamak üzere Ankara'ya geldi. Barrack, Türkiye'deki ilk sözlerine "Merhaba, hoşbulduk" sözleriyle başlarken, ilk açıklamasında "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" ifadelerini kullandı.

TRUMP ADAY GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonucunda resmen Türkiye Büyükelçisi seçilmişti.

Yapılan ilk oylamada Thomas Barrack'ın adaylığı için 62 "evet" oyuna karşılık 36 "hayır" oyu verildi. İlk oylamada basit çoğunlukla desteklenen adaylık, ardından yapılan ikinci ve resmi onay oylamasında da 60 "evet" ve 36 "hayır" oyuyla kabul edildi.

SEÇİM SÜRECİNDE AKTİF ROL OYNADI

Thomas Barrack, iş dünyasındaki yatırımları ve özellikle emlak sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Donald Trump'ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Barrack, seçim kampanyaları ve bağış organizasyonlarında da aktif rol oynamıştı.

TOM BARACK KİMDİR?

28 Nisan 1947 doğumlu Thomas Joseph Barrack Jr. Amerikalı bir özel sermaye gayrimenkul yatırımcısı ve halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) olan Colony Capital'in kurucusu.

Barrack'ın büyükanne ve büyükbabası, 1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Lübnanlı Hıristiyan bir aile. Barrack, babasının bakkal, annesinin ise sekreter olduğu Culver City, California'da büyüdü.

Barrack, 2017 Trump yemin törenini denetleyen komitenin başkanlığını yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi Barack Ankara'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Adalet adalet:
    Aron feller 2 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı
4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon Keskin nişancı silahı ele geçirildi 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Keskin nişancı silahı ele geçirildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 23:26:13. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi Barack Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.