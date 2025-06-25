Yeni Aile Sağlığı Merkezi Temel Atma Töreni

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle yapılacak Asım-Türkan Balcı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu için temel atma töreni düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, önemli bir projenin temelinin atıldığını söyledi.

Hayırsever Balcı ailesinin destekleriyle sağlık ocağının yapımına başlandığını belirten Palancıoğlu, sağlık ocağı, cami, okul gibi konularda birçok hayırseverle işbirliği yaptıklarını da ifade etti.

Kayseri'nin Türkiye'de hayırseverlerle en çok proje yürüten illerden biri olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

Palancıoğlu, açılışa "Gadasını aldığım başkan, şuraya park yapsan" yazılarıyla gelen çocukların talebini de gerçekleştireceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlere teşekkür etti.

Sağlık merkezleri yapmanın belediyenin görevi olmadığını ifade eden Büyükkılıç, "Ama hiçbir konuda 'Biz bu işi yapmayacağız ya da bu bizim işimiz değil.' demiyoruz. Kayseri belediyeciliğinde taşın altına elimizi değil gövdemizi koyuyor ve bu işlerin hepsinde 'biz varız' diyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hep hatırlattığı 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde sağlık merkezinin temeli atıldı.