Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı

20.02.2026 01:09
RESMİ Gazete'de yayımlanan atama karlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama karlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız atandı. İçişleri Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında atama ve görevden alımlar gerçekleşirken, valiliklerde ve kaymaklılarda da görev değişiklikleri oldu.

ADALET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam, Mehmet Aktaş görevden alındı. Bakan Yardımcılıklarına Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Afyonkarahisar Valiliğine Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliğine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Hüseyin Kaptan'ın Gaziantep Vali Yardımcısı iken Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair hüküm iptal edilirken, 160 ismin ise görev yerleri değişti.

Kaynak: DHA

