Yeni Başsavcı Göreve Başladı

Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Üzeyir Karakülah görevine başladı.

Başsavcı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Başsavcı Vekilleri Ayhan Gökalp, Mehmet Özel, İsa Tuncay ve Savaş Kılıç ile birlikte adliyede görevli hakimler ve savcılar tarafından Eskişehir Adliyesi önünde karşılandı.

Adalet Komisyonu Başkanı Sazak ve Başsavcı Vekili Gökalp tarafından Başsavcı Karakülah'a çiçek takdim edildi.

Karşılama için herkese teşekkür eden Başsavcı Karakülah, hakimler, savcılar, yazı işleri müdürleri ve zabıt katipleri ile tokalaşarak tebrikleri kabul etti.