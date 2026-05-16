Yeni Binalara Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

16.05.2026 11:22
Bakanlık, 2027'den itibaren 10 bin m² ve üzeri binalarda enerji kimlik ve yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu kıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yeni binalarda enerji kimlik belgesi ile bina yaşam döngüsü analizi belgesi uygulaması hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ile "Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ" güncellendi.

Yürürlüğe giren değişikliklerle 10 bin metrekare ve üzeri binalar için 'yaşam döngüsü analizi belgesi' zorunlu hale getirilirken, bu belgeleri düzenleyecek enerji kimlik belgesi uzmanlarının eğitim ve yetki şartları da yeniden belirlendi.

Yapılan değişikliğe göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında "enerji kimlik belgesi" ile "bina yaşam döngüsü analizi" belgesinin ilgili idareye sunulması zorunlu olacak.

Binanın tüm süreçlerindeki emisyonları hesaplanacak

Bina yaşam döngüsü analiziyle, binaların kullanım sırasındaki enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının yanı sıra ham madde temininden başlayarak nakliye, inşaat, işletme, bakım, onarım, yenileme, yıkım, atık bertarafı ile varsa yeniden kullanım ve geri kazanım süreçlerini kapsayan tüm ömrü boyunca yol açtığı sera gazı emisyonları hesaplanacak.

Analizler BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Belgeler ise yetkili enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak.

Düşük karbonlu bina belgesi

Yönetmelikle ayrıca, işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için düşük karbonlu bina belgesi uygulaması getirildi.

Buna göre, enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.

Uzmanlara yeni eğitim ve yetki şartı

Enerji kimlik belgesi uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliği'nde yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı, yaşam döngüsü analizi belgesini ve düşük karbonlu bina belgesini kapsayacak şekilde genişletildi.

Uzmanlara yönelik eğitim süreleri artırılırken, mevcut yetkilendirilmiş uzmanların hakları süreleri sonuna kadar korunacak.

Yetki süresi sona eren uzmanlar ise Bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak tekrar sınava girecek ve yetkilerini yenileyebilecek.

"'Düşük karbonlu bina belgesi' uygulaması getiriyoruz"

Yeni düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analizi belgesini devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için 'düşük karbonlu bina belgesi' uygulaması getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

