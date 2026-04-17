Yeni Büyükelçi Atamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
Yeni Büyükelçi Atamaları Gerçekleştirildi

17.04.2026 00:54
Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı büyükelçiler merkeze alınırken, çeşitli ülkelere yeni atamalar yapıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla bazı büyükelçiler merkeze alınırken, Gine-Bissau, Macaristan, Nijer, Malezya, İsveç, Madagaskar ve Angola nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bolivya Çokuluslu Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevini sürdüren Ertan Yalçın ile Ekvator Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevini sürdüren Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.

Gine-Bissau Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı. Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul getirildi.

Kararla ayrıca, Nijer Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık atandı.

İsveç Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'nın bir başka kararıyla, Angola Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik merkeze alındı. Bu suretle boşalan Angola Cumhuriyeti nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Özgür Uludüz atandı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Büyükelçi Atamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yeni Büyükelçi Atamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
