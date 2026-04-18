Sadettin Saran, Ederson\'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımına destek isteyen Saran, şampiyonluk yarışının bitmediğini ifade ederek, Çaykur Rizespor maçının son anlarında hatalı bir gol yiyen Ederson'un takıma attığı mesajı duyurdu.

''BU YARIŞ HENÜZ BİTMEDİ''

Sezonun kaybedilmediğini ifade eden Sadettin Saran, "Dün, dünde kaldı. Bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. Çünkü önümüzde oynanacak 4 maç var. Bu yarış henüz bitmedi. Şimdi aynı inançla, aynı umutla, daha kararlı bir şekilde yeniden başlama zamanı." dedi.

''BİZ NE SUSTUK, NE GERİ DURDUK''

Hakem kararlarını eleştiren Sadettin Saran, "Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Soruyorum şimdi, bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yoksa Fenerbahçe bu ligin sadece seyir zevkini artıran bir unsur mu? Yeter. Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz. Sizler bizim sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk." sözlerini sarf etti.

''EDERSON MESAJ ATTI''

Brezilyalı kaleci Ederson'un Çaykur Rizespor maçının sonunda mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıklayan Saran, “Ederson dün WhatsApp grubuna ‘hepinizden özür dilerim tüm sorumluluk bana ait’ mesajı attı.'' ifadelerini kullandı.

''BUGÜN DÜRÜSTÇE KENDİMİZE BAKALIM''

Camianın birbiriyle mücadele etmemesi gerektiğini anlatan Saran, şunları aktardı: "Bunları Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olarak değil Fenerbahçeli Sadettin olarak söylüyorum. Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, ne zaman enerjimizi içeride tüketsek en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil, insanların yan yana durduğu zaman büyüdüğü bir yer. Kimsenin koltuk için bir başkasını aşağıya çekmesine gerek yok. Kimsenin haklı çıkmak uğruna Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır. Bugün dürüstçe kendimize bakalım. Biz gerçekten Fenerbahçe için mi mücadele ediyoruz yoksa birbirimize karşı mı mücadele ediyoruz. Yıllardır aynı tartışmalar, aynı döngü ve sonuç ortada. Artık başka bir şey deneme zamanı gelmiştir. Daha sakin kalmayı, daha çok birlikte yürümeyi, daha dingin akılla hareket etmeyi denememiz gerekiyor. Anlık tepkilerle değil, aklımızla hareket etmeyi denememiz gerekiyor. İnanın Fenerbahçe hepimize yetecek kadar büyük, burada herkes için yer var. Ama bu birbirimizi tüketmeden mümkün. Bizim yarışmamız gereken tek yer saha. Bunu başardığımız gün zaten her şeyin nasıl değiştiğini hep beraber göreceğiz."

''YAPIŞMAK İÇİN DEĞİL, YOLU AÇMAK İÇİN BURADAYIZ''

Eleştirileri normal bulduğunu kaydeden Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

" Bunu söylerken önce kendimizden başlamamız gerektiğini biliyorum. Göreve geleli 206 gün oldu. Camianın eleştirileri olur, 'Burada hata yaptın.' dersiniz dinlerim, dikkate alırım. Hatalarımız, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Ama biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımız için yaptık. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir karar yok. Yok ben cebimden vereyim de radyo parasını vereyim... Bizim başımız dik. Bu kulüpte yapılan her işin, başlatılan her projenin kaydı ver. Hepsi ortadadır. O gün 'Kafanızda soru işareti varsa gelin birlikte bakalım.' dedim, kimse gelmedi. Biz bu kulübün tüm tablolarını şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bu camiada herkese kapımız açık, bir merak varsa gelin birlikte konuşalım. Ama bunu yalanlarla, iftiralarla, dedikodularla tartışmanın manası yok. Biz burada aynı çatı altında birbirimize bakarak konuşacak bir camiayız. Ben ve yol arkadaşlarım bu göreve bu takımı şampiyon yapmak için geldik. Eğer bunu gerçekleştiremezsek diye söz verdik. Yapışmak için değil, yolu açmak için buradayız. Fenerbahçe iki başkan arasında 25 sene geçirdi diye bu yola çıktık. Fenerbahçe için çıktık. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Sezon sonunda her şeyi konuşacağız. Ama bugün önümüzde tamamlamamız gereken 4 maç var. Biz kendi payımıza düşeni sonuna kadar yapacağız. Dağılmadan götürmek zorundayız. Sonrasını hep birlikte konuşacağız."