Yeni Büyükelçi Yüksel'den Kolombiya İlişkilerine Vurgu - Son Dakika
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Yeni Büyükelçi Yüksel'den Kolombiya İlişkilerine Vurgu

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Büyükelçi Yüksel, Türkiye-Kolombiya ilişkilerini geliştirmek için stratejik ortaklık vurgusu yaptı.

Türkiye'nin yeni Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Türkiye ile Kolombiya arasında tesis edilen stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.

Başkent Bogota'daki Casa de Narino Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya güven mektubunu sunarak resmen göreve başlayan Yüksel, AA muhabirine, iki ülke ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Yüksel, Cumhurbaşkanı Petro'nun Türkiye-Kolombiya ilişkilerine önem verdiğini, gelecek dönemde ilişkilerin birçok alanda geliştirilmeye elverişli olduğunu ve ciddi bir potansiyel taşıdığını söylediğini aktardı.

Seçilmiş yeni hükümetin 7 Ağustos'ta görevi devralacağını hatırlatan Yüksel, Türkiye ile Kolombiya arasında tesis edilen stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için çaba harcayacaklarını vurguladı.

Yüksel, 7 Ağustos'tan itibaren cumhurbaşkanlığı görevini devralacak Abelardo de la Espriella'nın kabinesiyle resmi temaslara başlayacaklarını belirterek, "İki ülke arasında yeni bir sayfa açılacak. Mevcut hükümet ile göreve gelecek yeni hükümetin genel eğilimleri zaten biliniyor. Dolayısıyla ilişkilerimizi stratejik ortaklığımıza uygun şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kolombiya'nın bölgesindeki önemine işaret eden Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kolombiya, Latin Amerika politikamız çerçevesinde önemli bir ülke. Potansiyeli, nüfusu, imkanları ve doğal kaynakları bakımından ülkemizin önem verdiği, yakından takip ettiği ve ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı ülkelerden biri. Önümüzdeki dönemde de bu alanlarda ilişkilerimizi artırmaya çalışacağız. Savunma sanayisi ve eğitim önemli başlıklar arasında yer alıyor. Savunma sanayisinde, diğer ülkelerde olduğu gibi Kolombiya'da da Türk ürünlerini tanıtmaya ve kabiliyetlerimizi göstermeye devam edeceğiz. Eğitim ve burslar ise benim özellikle önem verdiğim bir alan."

Yüksel, Kolombiya'nın Türkiye açısından önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Hava Yollarının (THY) ülkede aktif olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Maarif Vakfının ülkedeki faaliyetlerini mümkün olduğunca artırmayı hedeflediklerini dile getiren Yüksel, akademik alanda kurulan ilişkilerin iki ülke arasındaki işbirliğine önemli katkı sağladığını düşündüğünü, bu nedenle Kolombiya'daki üniversiteler, akademisyenler ile Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

"Türkiye'nin ihracatını artırmaya çalışacağız"

Büyükelçi Yüksel, iki ülke arasındaki ticarette Türkiye'nin payının artırılması gerektiğine işaret ederek, "Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 700 milyon dolar civarında gerçekleşti. Bu rakam çok sabit değil, yıllara, Türkiye'nin ihracatına ve Kolombiya pazarındaki ihtiyaçlara göre değişebiliyor. Kolombiya'dan ithalatımız da var. Mümkün olduğunca Türkiye'nin ihracatını artırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yüksel, turizmin önemli bir alan olduğunu ve bu alandaki işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, THY'nin iki ülke arasında her gün sefer düzenlediğini, son dönemde görüştüğü birçok Kolombiyalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve ülkeden memnun ayrıldıklarını söylediğini aktardı.

Türkiye'nin çok sayıda Kolombiyalı öğrenciye burs imkanı sağladığını anlatan Yüksel, "Geçen yıl Türkiye Bursları kapsamında 45 Kolombiyalı öğrenci burs aldı. Bu önemli bir sayı ancak daha da artırılması gerekiyor. Bu nedenle burs programımızın tanıtımına önem veriyoruz. YTB Türkiye Bursları Programı, büyük ölçüde başvuru sayısına göre şekilleniyor. Başvuru sayısı arttıkça verilen burs sayısı da artıyor. Bu alanda da ilerleme sağlamaya çalışacağız. Ayrıca ülkede Türkiye mezunlarımız da mevcut." dedi.

Yüksel, Türkiye mezunları ile Büyükelçilik arasında daha güçlü bir bağ kurulması ve mezunların faaliyetlere dahil edilmesi için çalışmalar yapacaklarını, gelecek dönemde Türkiye-Kolombiya ilişkilerini daha ileri taşımaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kolombiya, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Büyükelçi Yüksel'den Kolombiya İlişkilerine Vurgu - Son Dakika

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