Yeni Camii'nin Minaresi Yıkıldı - Son Dakika
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Yeni Camii'nin Minaresi Yıkıldı

Yeni Camii\'nin Minaresi Yıkıldı

Zonguldak'ta Yeni Camii'nin dayanıksız minaresinin yıkımına başlandı, yenisi yapılacak.

04.05.2025 16:19
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ZONGULDAK'ta Yeni Camii'nin hasarlı ve dayanıksız olduğu belirlenen minaresinin yıkımına başlandı. Yeni Cami Dernek Başkanı Yalçın Kiren, "Kontrol sonucunda da dayanıksız çıktı. Bunun üzerine yıkım kararı aldık. Benim bildiğim 1925 tarihi yazıyor ama 1908 yılında ibadete açılmış. Daha önce tadilatlar yapılmıştı ama ilk kez minare yenileniyor" dedi.

Kent merkezinde, 1925 yılında hizmet vermeye başlayan Yeni Camii'nin minaresinde çatlaklar nedeniyle inceleme başlatıldı. Alınan örneklerin ardından minarenin hasarlı ve dayanıksız olduğu belirlendi. Yeni Cami Derneği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında, minarenin yıkımına başlandı. Yıkım boyunca ibadete kapatılan caminin yanına vinç getirilerek minarenin uç kısmı yıkıldı. Yıkım süresince sokağın da araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Yeni Cami Dernek Başkanı Yalçın Kiren, "Sadece minarenin yıkımına başladık. Yıkıldıktan sonra yerine yenisi yapılacak. Minare hasarlı çıktı, çatlak vardı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dosya sunduk. Kontrole gelip numune aldılar. Kontrol sonucunda da dayanıksız çıktı. Bunun üzerine yıkım kararı aldık. Belediyeden, emniyetten yazılarımızı aldık. Yıkmaya başladık, yerine yenisini koyacağız. Benim bildiğim 1925 tarihi yazıyor ama 1908 yılında ibadete açılmış. Daha önce tadilatlar yapılmıştı ama ilk kez minare yenileniyor. Dış cephesi de yapılacak, kaplamalarla güzel bir cami kazandıracağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeni Camii'nin Minaresi Yıkıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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