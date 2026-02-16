Yeni Delhi'de 2026 Yapay Zeka Zirvesi Başladı - Son Dakika
Yeni Delhi'de 2026 Yapay Zeka Zirvesi Başladı

16.02.2026 11:09
Hindistan, 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirve, yapay zekanın geleceğini tartışıyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de beş gün sürecek 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'nin başladığı bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Modi, Hindistan'ın Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Dünyayı bir araya getirerek yapay zekayı tartışıyoruz." ifadesini kullandı.

Zirveye dünyanın dört bir yanından devlet liderleri, sanayi temsilcileri, politika yapıcılar, araştırmacılar ve teknoloji meraklılarının katıldığını aktaran Modi, etkinliğin temasının "herkes için refah, herkes için mutluluk" olduğunu vurguladı.

Zirvenin, insan odaklı ilerleme için yapay zekanın kullanımına yönelik ortak taahhütleri yansıttığına değinen Modi, Hindistan'ın 1,4 milyarlık nüfusu sayesinde "yapay zeka dönüşümünün ön saflarında yer aldığının" altını çizdi.

Modi, şunları kaydetti:

"Günümüzde yapay zeka sağlık, eğitim, tarım, yönetişim ve işletme gibi birçok sektörü dönüştürmektedir. Yapay Zeka Etki Zirvesi inovasyon, işbirliği, sorumlu kullanım gibi yapay zekanın çeşitli yönlerine ilişkin küresel tartışmaları zenginleştirecektir. Zirvenin sonuçlarının ilerici, yenilikçi ve fırsat odaklı bir geleceğin şekillenmesine yardımcı olacağına inanıyorum."

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva dahil pek çok liderin zirveye katılması beklenirken, Yeni Delhi'deki önemli noktalarda ve 5 gün sürecek zirvenin düzenlendiği bölgede yaklaşık 10 bin polis görevlendirildi.

Kaynak: AA

