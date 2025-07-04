YENİ DELHİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kullanım ömrünü tamamlamış araçlara yönelik yakıt yasağı, artan kamuoyu tepkisi üzerine perşembe günü askıya alındı.
Karar, başkent sakinlerinin sert tepkisi ve muhalefet parti liderlerinden gelen eleştirilerin ardından iki gün sonra geri çekildi.
Yeni Delhi yerel yönetimi, Hava Kalitesi Yönetim Komisyonu'na gönderdiği yazıda, eski araçlara uygulanması planlanan yakıt kısıtlamasının hayata geçirilemeyeceğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Yeni Delhi'de Eski Araç Yakıt Yasağı Askıya Alındı - Son Dakika
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