Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Uyarısı - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Uyarısı

Yetkililer, Yeni Delhi'deki tehlikeli hava kirliliği nedeniyle vatandaşları evde kalmaya çağırdı.

18.12.2024 13:21
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Hindistan'da yetkililer, başkent Yeni Delhi'deki hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu.

Teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre, başkent Yeni Delhi'deki Hava Kalitesi Endeksi (AQI) "tehlikeli" olarak belirlenen 300 limitini aşarak 581'e yükseldi.

Hava kirliliği nedeniyle vatandaşların nefes alma güçlüğü, gözlerde ve boğazda kaşıntı gibi şikayetler yaşayabileceğini belirten yetkililer, kapalı alanlarda kalınması çağrısı yaptı.

IQAir yetkilisi Frank Hammes, Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin halk sağlığı üzerinde Kovid-19'dan daha büyük etkiler bırakabileceğini kaydetti.

Halk sağlığı uzmanları, dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlara maske takmaları tavsiyesinde bulundu.

"Aşamalı Mücadele Eylem Planı (GRAP)" kapsamında, çoğu okul eğitimde hibrit modele geçerken, tüm inşaat ve yıkım faaliyetleri geçici olarak yasaklandı.

Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

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