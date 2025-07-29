Yeni Delhi'de Sağanak Yağışlar Trafiği Felç Etti

YENİ DELHİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, geniş çaplı su baskınlarına ve trafikte kargaşaya yol açtı. Kötü hava koşulları nedeniyle başkentte çok sayıda uçuşta da gecikme yaşandı.

Özel havayolu şirketleri, Delhi havalimanındaki kötü hava koşulları nedeniyle uçuşların gecikme veya iptal riski konusunda yolcularını uyardı.

Air India sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah Yeni Delhi'ye yönelik gidiş ve geliş uçuşlarını etkileyebilecek şiddetli rüzgar ve yağış görülebilir. Lütfen havalimanına gitmeden önce uçuş durumunuzu kontrol edin ve yolculuğunuz için ek süre ayırın" ifadelerini kullandı.

Bir başka özel havayolu şirketi olan IndiGo da yolcularını uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Televizyon haberlerinde, başta orta ve güney Delhi olmak üzere başkentin birçok bölgesinde oluşan su birikintileri nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği bildirildi. Karayoluyla işe gidenler, oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle ofislerine zamanında ulaşmakta güçlük çekti.