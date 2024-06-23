Yeni Delhi'de Su Krizi Büyüyor, Bakan Açlık Grevine Başladı - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Su Krizi Büyüyor, Bakan Açlık Grevine Başladı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de devam eden su krizi giderek büyüyor. Bölge sakinleri tankerlerden su almak için mücadele ederken, bir bakan su krizine dikkat çekmek için açlık grevine başladı. Kavurucu sıcakların etkisi altındaki başkentin çeşitli bölgelerinde halk saatlerce tanker beklemek zorunda kalıyor. Üst düzey bir bakan olan Atishi, su sıkıntısına karşı süresiz açlık grevi başlattı ve Başbakan Narendra Modi'ye mektup yazarak krize müdahale etmesini istedi.

23.06.2024 10:40
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YENİ DELHİ, 23 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de devam eden su krizi gittikçe büyüyor. Bölge sakinleri tankerlerden su almak için mücadele ederken, bir bakan su krizine dikkat çekmek için açlık grevine başladı.

Kavurucu sıcakların etkisi altındaki başkentin çeşitli bölgelerinde halk kuyruklarda saatlerce tanker beklemek zorunda kalıyor.

Yerel hükümette üst düzey bir bakan olan Atishi, Cuma günü su sıkıntısına karşı süresiz açlık grevi başlattı. Atishi, Başbakan Narendra Modi'ye kronik su sıkıntısıyla ilgili mektup yazarak krize müdahale etmesini istedi.

Kaynak: Xinhua

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