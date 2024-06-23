Yeni Delhi'de Su Krizi Büyüyor, Bakan Açlık Grevine Başladı

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YENİ DELHİ, 23 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de devam eden su krizi gittikçe büyüyor. Bölge sakinleri tankerlerden su almak için mücadele ederken, bir bakan su krizine dikkat çekmek için açlık grevine başladı.

Kavurucu sıcakların etkisi altındaki başkentin çeşitli bölgelerinde halk kuyruklarda saatlerce tanker beklemek zorunda kalıyor.

Yerel hükümette üst düzey bir bakan olan Atishi, Cuma günü su sıkıntısına karşı süresiz açlık grevi başlattı. Atishi, Başbakan Narendra Modi'ye kronik su sıkıntısıyla ilgili mektup yazarak krize müdahale etmesini istedi.