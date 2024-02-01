 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi cami yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi cami yıkıldı

Yeni Delhi\'deki 600 yıllık tarihi cami yıkıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi Akhonji Camisi, Yeni Delhi Kalkınma İdaresi tarafından ön bilgilendirme yapılmadan yıkıldı. Caminin imamı Zakir Hüseyin, caminin polis tarafından basıldığını ve medresede eğitim gören çocukların hızla camiyi terk etmelerinin emredildiğini belirtti. Yıkımdan dolayı camiye bağlı Bahrul Uloom medresesinde okuyan talebelerin mağdur olduğu ifade edildi.

01.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi Akhonji Camisi, Yeni Delhi Kalkınma İdaresi tarafından ön bilgilendirme yapılmadan yıkıldı.

Indian Express gazetesinin haberine göre, caminin imamı Zakir Hüseyin, sabah namazı için hazırlık yaparken caminin polis tarafından basıldığını ve medresede eğitim gören çocukların toparlanıp 10 dakika içerisinde camiyi terk etmelerinin emredildiğini belirtti.

Yeni Delhi Kalkınma İdaresi'nin herhangi bir bilgi vermeden Akhonji Camisi'ni yıktığını kaydeden Hüseyin, yıkımın videoya alınmaması için telefonuna el konulduğunu ve yetkililerin içerideki Kur'an-ı Kerimleri bile almalarına izin vermediğini kaydetti.

Yıkımdan dolayı camiye bağlı Bahrul Uloom medresesinde okuyan talebelerin mağdur olduğunu ifade eden Hüseyin, caminin bahçesinde mezarların da olduğu bilgisini de paylaştı.

İmam Hüseyin, yetkililerin kanıt bırakmamak için çıkan molozları da derhal toplattığını söyledi.

Yerel halk, caminin Babür İmparatorluğu döneminde inşa edildiğini ve yapının yaklaşık 600 ila 700 yıllık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yeni Delhi, India, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi cami yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 18:05:00. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi cami yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement