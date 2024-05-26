Yeni Delhi'deki yangınlarda 7 bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeni Delhi'deki yangınlarda 7 bebek hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin doğusundaki bir bebek bakım merkezinde çıkan yangında en az 7 yenidoğan bebek hayatını kaybetti, 5 bebek ise yaralandı. Yangının bir oksijen tüpünün patlamasıyla başladığı ve yoğun dumanın kısa sürede binayı sardığı belirtildi. Ayrıca kentin doğusundaki Krishna Nagar bölgesinde çıkan yangında ise 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

26.05.2024 11:59
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YENİ DELHİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin doğusundaki Vivek Vihar bölgesinde Cumartesi gecesi bir bebek bakım merkezinde çıkan yangında en az 7 yenidoğan bebek hayatını kaybetti, 5 bebek de yaralandı.

Kentteki itfaiye hizmetleri yetkilisinin Pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre yaralılardan birinin durumu ağır. Yaralanan yenidoğan bebekler başka bir hastaneye sevk edildi.

Bir görgü tanığı yangının bir oksijen tüpünün patlamasıyla başladığını, yoğun dumanın kısa sürede tüm binayı sardığını ve içeride kargaşaya yol açtığını belirtti.

Görüntülerde yeni doğmuş bebeklerin itfaiye yetkilileri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılıp aşağı indirildiği görülüyor.

Öte yandan kentin doğusundaki Krishna Nagar bölgesinde bulunan çok katlı bir evde çıkan yangında ise 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak: Xinhua

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