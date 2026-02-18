Yeni Delhi Yapay Zeka Zirvesi'nde Kaos - Son Dakika
Yeni Delhi Yapay Zeka Zirvesi'nde Kaos

18.02.2026 01:12
2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi, uzun kuyruklar ve temel ihtiyaç sıkıntılarıyla tepki topladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi, uzun kuyrukların yanı sıra su ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlara erişim sıkıntısı nedeniyle katılımcılar tarafından tepki gördü.

Hindustan Times'ın haberine göre, 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi, siyasetçiler, teknoloji uzmanları ve sektör liderlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi bir araya getirirken, etkinliğe "kötü yönetim" şikayetleri damgasını vurdu.

Şikayetlerini sosyal medyaya taşıyan bazı kişiler, etkinlikte uzun kuyrukların olduğunu ve kalabalık yüzünden zor hareket edildiğini yazdı.

Kapıların yoğunluk nedeniyle erken kapatıldığını ve içeri alınmadıklarını belirten bazı kişiler, dışarıda suya erişimleri olmadan ve kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadan beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise yemek stantlarında yalnızca nakit kabul edildiğine dikkati çekerek, "Acaba zirvenin yönetimini yapay zeka mı yapsa?" değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin etkinliğe katılımı öncesinde binadan çıkarıldıklarını kaydeden bir başka kullanıcı da binaya geri girdiklerinde sergiledikleri ürünlerinin çalınmış olduğunu gördüğünü belirtti.

20 Şubat'a kadar sürecek zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve OpenAI CEO'su Sam Altman gibi önemli kişilerin katılımı bekleniyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

