Yeni Dizi \'P.A.Y.\' Yayınlandı
05.05.2026 23:04
'P.A.Y.' dizisi, Osman Hamdi Bey'in tablosunun kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "P.A.Y." izleyiciyle buluştu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Osman Hamdi Bey'in meşhur "Yeşil Cami Önü" tablosunun ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan yapım, 8 bölümüyle bugünden itibaren tabii'de izlenebiliyor.

Başrolleri Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin'in paylaştığı yapımda Berk Cankat, Ece İrtem, Cenan Adıgüzel, Gurur Çiçekoğlu, Volga Sorgu, Sinan Bengier, Ozan Ağaç, İncinur Daşdemir, Kerem Can, Atilla Öner, Sabahattin Yakut, Eray Karadeniz ve İnanç Koçak yer alıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği yapım, her bölümde farklı bir karakterin perspektifini ekrana taşıyor.

Dizi, Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu üzerinden karanlık işler peşindeki bir tüccardan kendi halindeki bir banka memuruna, namlı bir kabadayıdan gözü kara bir komisere kadar farklı hayatları aynı noktada buluşturuyor. Birbirinden bağımsız görünen bu karakterlerin her biri, tablonun kaybolmasıyla birlikte sonucu kestirilemeyen bir olay örgüsünün içine çekiliyor.

Kaynak: AA

