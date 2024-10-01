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Yeni Domates Anacı: Cevval

Akdeniz Üniversitesi'nde dayanıklı 'Cevval' domates anacı geliştirildi, üretim izni alındı.

01.10.2024 10:46
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Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı'nda güçlü kök yapısına sahip, dayanıklılığı yüksek "Cevval" adı verilen yeni bir domates anacı geliştirildi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Organik Tarım Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Kabaş ile Antalya Tarım AŞ işbirliğinde tarımsal üretimin kapasitesini artırmak, global pazarlarda rekabet gücünü yükseltmek amacıyla domateste ıslah projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında dayanıklılığı ve verimi yüksek domates anacı geliştirildi. Yeni türe "Cevval" adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Aylin Kabaş, sabır isteyen uzun bir ıslah süreci geçirdiklerini belirtti.

Özverili çalışmanın sonunda başarılı sonuç elde ettiklerini aktaran Kabaş, "Yeni domates anacı, 'Cevval' için üretim izni alındı. Yüksek dayanıklılığı dolayısıyla böyle bir isim verildi. Islahçı olarak en keyif aldığım an. Çok mutlu ve gururluyum. Sabırla ve azimle çalışmaya, ülkemiz için daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kabaş, çalışmasında kendisine destek olan Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Tarım AŞ temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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