Yeni Düzen İçin Gençlerin Rolü

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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ), Al Sharq Forum ve Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Sınırların Ötesinde-Yeni Bir Düzen" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, açılış konuşmasında, gençlerin toplumun dönüşümünde ve gelişiminde üstlendikleri rolün önemine dikkati çekti.

Yeni bir düzen inşa etmek için mücadele edilmesi gerektiğini belirten Demir, "Bugün burada, sınırların ötesinde düşünce ve eylem birliği kurarak, yeni bir düzeni inşa edebiliriz. Hepinizi adil ve özgür bir dünya için mücadeleye davet ediyorum. Dünyanın kaderini değiştirme sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Kendi yolunuzu çizmekten korkmayın, adaletin ve hakkın savunucusu olun. Geleceği yeniden yazma cesaretini gösterin ve insanlığın umudu olun." diye konuştu.

Konferansa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Al Sharg Forum Başkanı Wadah Khanfar, 50 ülkeden gençler ve akademisyenler katıldı.