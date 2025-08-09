Yeni Düzenleme ile Organ Bağışı Artacak - Son Dakika
Yeni Düzenleme ile Organ Bağışı Artacak

09.08.2025 11:33
Yeni düzenleme ile organ bağışında kişinin iradesi esas alınacak, bağışçı sayısının artması bekleniyor.

Organ bağışında kişinin iradesini esas alan yeni düzenlemeyle bağışçı sayısının artması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

29 Mayıs 1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'un 14. maddesinde yapılan düzenlemeyle vatandaşlar artık organ bağışına ilişkin iradelerini e-Devlet üzerinden güvenli kimlik doğrulamasıyla beyan edebilecek.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih, AA muhabirine, organ bağışında eskiden kişinin beyanı olsa bile ailenin karşı çıkması durumlarıyla karşılaştıklarını ve bu nedenle bağış yapılamadığını söyledi.

Kişinin beyanını esas haline getirmek için Sağlık Bakanlığının bir düzenleme yaptığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını bildiren Talih, düzenlemeye göre artık kişiler e-Devlet üzerinden ya da Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden organlarını bağışladığında beyin ölümü olması halinde yakınlarının hilafı da olsa bağışçının iradesinin esas alınacağını belirtti.

Vasiyet de organ bağışında çok önemli

Bu düzenlemenin organ bağışına katkılarını değerlendiren Talih, "Aile, 'organları vermeyeceğiz' dese de bu yeni düzenleme, organ nakil merkezlerinin, hastanelerin elini güçlendirdi. Kişinin beyanını esas haline getirdi. Kişiler e-Devlet kapısına, bakanlıkça kurulan sisteme, organ bağış koordinatörlüklerine bağışlarını yapsınlar. Vasiyet de çok önemli, kişiler aile yakınlarına vasiyet etsinler. Bu gelişme bağış sayısını artırır, olumlu bir değişiklik." diye konuştu.

Türkiye'nin organ bağışında canlı vericiden nakilde dünyada birinci sırada yer aldığına değinen Talih, şöyle devam etti:

"Ama kadavradan nakilde, beyin ölümü gerçekleşmiş hastadan organ naklinde çok gerideyiz. Bunu da halledecek gibiyiz. 'Organ nakli koordinatörlükleri' sistemlerini geliştirmeliyiz. İspanya bunu böyle aşmış durumda. Ülkemizdeki en iyi kurumlardan birisi Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi ile bölge koordinasyon merkezleri, bu kurumlar canla başla çalışıyor. Tamamen iyi niyet ve samimiyet üzerine kurulu bir çalışma sistemi var. Sistemde her şey çok net."

Kaynak: AA

