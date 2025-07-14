Yeni düzenleme turizm çalışanlarını koruyor - Son Dakika
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Yeni düzenleme turizm çalışanlarını koruyor

14.07.2025 09:57
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ETİK Başkanı İşler, yeni düzenlemenin çalışanların tatil hakkını koruyarak esneklik sağladığını belirtti.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, TBMM'de kabul edilen "turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hafta tatili" düzenlemesinin, çalışanların hakkını ortadan kaldırmak gibi bir duruma neden olmayacağını, aksine onların verimli dinlenmesi için seçenek sunduğunu bildirdi.

İşler, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemenin turizm sektöründe çalışanların tatil hakkını koruduğunu belirtti.

Yeni düzenlemenin turizm sezonunun yoğunluğuna göre esneklik sağladığını vurgulayan İşler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu düzenlemenin hem çalışan hem sektör açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz. 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki değişiklik çalışanın haklarını koruma ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlama amacı taşımaktadır. Yeni düzenleme, turizm sektörünün mevsimsel yoğunlukları dikkate alınarak yapıldı. Turizm işletme belgeli tesislerde çalışanlar, yazılı onay verirlerse, hafta tatilini kazandıkları günü takip eden 4 gün içinde kullanabilirler. Kamuoyunda '10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar' şeklindeki iddialar gerçek değildir. Hafta tatilini farklı güne kaydırmak çalışanların sosyal ve ailevi planlarını yapmalarına kolaylık sağlayacaktır. Bu esneklik sektör açısından da hizmetin kesintisiz sürmesini ve kalifiye personelin sektörde kalmasını destekleyecektir. Dolayısıyla bu düzenleme çalışanların hakkını ortadan kaldırmak gibi bir duruma neden olmayacak aksine onların verimli dinlenmesi için seçenek sunmaktadır. Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Yanlış bilgilendirme, çalışanları sektörden uzaklaştırma riski doğurur."

Kaynak: AA

Mehmet İşler, Ekonomi, Turizm, Güncel, Tatil, Son Dakika

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