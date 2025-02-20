Yeni Firavun Mezarına Ulaşıldı - Son Dakika
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Yeni Firavun Mezarına Ulaşıldı

Mısır'da arkeologlar, Kral 2. Thutmose'un mezarını 12 yıllık çalışma sonrası buldu.

20.02.2025 14:48
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Mısır'da arkeologlar, yaklaşık 100 yıllık aranın ardından yeni bir firavun mezarını daha gün yüzüne çıkardı.

BBC'nin haberine göre İngiliz ve Mısırlı arkeologlardan oluşan araştırmacılar, yaklaşık 12 yıllık bir çalışmanın ardından M.Ö. 15. yüzyılda hüküm süren Kral 2. Thutmose'un mezarını Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Luksor şehri yakınlarında buldu.

Mezarı kraliyet ailesi mensubu kadınların dinlenme yeri olduğu düşünülen bir yerde bulduklarını aktaran araştırmacılar, mezar odasında, mezarın bir firavuna ait olabileceğine işaret eden süslemeler tespit etti.

Araştırmacılar, mezarın içindeki kireç taşlarını eleyerek 2. Thutmose ve eşi Kraliçe Hatşepsut'un isimlerinin yazılı olduğu kaymak taşından kavanoz parçalarına ulaştı.

Luksor'daki Krallar Vadisi'ndeki uzun yıllardır araştırmalar yürüten ekibin sorumlusu Dr. Piers Litherland, ilk önce mezara giden bir merdiven bulduklarını aktardı.

Litherland, 12 yıllık titiz bir çalışmanın ardından ulaştıkları mezar odasında üzerinde sarı yıldızlar olan mavi renkli bir tavan olduğu bunun ise yalnızca kral mezarlarında bulunduğuna dikkati çekti.

Dr. Litherland, mezarın su baskınlarına uğraması nedeniyle 2. Thutmose'un kalıntılarının birkaç yıl sonra ilk yerinden başka bir yere taşındığını ifade etti.

MÖ 1493 ile 1479 yılları arasında hüküm sürdüğü düşünülen 2. Thutmose, Luksor kentinde 19 yaşında hayatını kaybeden genç Firavun Tutankamon'un atasıydı.

Firavun Tutankamon'un mezarı ise 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Firavun Mezarına Ulaşıldı - Son Dakika

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