Yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu\'na Kabul

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Metin Gürak'tan devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.
