İzmir'de Yeni Girne Yaya Üst Geçidi Hizmete Açıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Karşıyaka ile Bayraklı'yı birbirine bağlayan Yeni Girne Yaya Üst Geçidi hizmete açıldı. Köprü hem yaya güvenliğini artırıyor hem de bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

İzmir'de ulaşım konforunu artırmak amacıyla hayata geçirilen Yeni Girne Yaya Üst Geçidi hizmete açıldı. Karşıyaka'nın Örnekköy Mahallesi ile Bayraklı'nın Soğukkuyu ve Postacılar mahalleleri arasında bağlantı sağlayan yaya köprüsü, bölgede yoğun olarak kullanılan pazar yeri, hastane, eğitim kurumları ve ibadethanelere erişimi daha güvenli hale getirerek yaya trafiğini düzenli bir akışa kavuşturdu. Proje, aydınlatması ve mimari tasarımıyla da mahallelilerin beğenisini topladı.

Yüksel: "Cemil Tugay el attı, üst geçidimizi yaptı"

Örnekköy Mahallesi Muhtarı Avni Yüksel, geçmişte bu bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini, can ve mal kayıpları yaşandığını hatırlatarak, "Yeni Girne Bulvarı açıldıktan sonra bölgede trafik sorunu uzun süre devam etti. Pazaryeri, okul ve caminin burada bulunması ile Örnekköy, Postacılar ve Soğukkuyu mahallelerinin bu yolu yoğun şekilde kullanması nedeniyle ciddi zorluklar yaşanıyordu. Yoğun trafik nedeniyle daha önce birçok kazanın meydana geldiği, can ve mal kayıplarının yaşandığı oldu. Bu köprünün yapılması için uzun yıllar boyunca başvurularımızı ilettik. Sayın Başkanımız Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından konuya hızlıca el atıldı ve üst geçidimiz yapıldı. Çok da güzel oldu. Vatandaşımız memnun, biz de mutluyuz. Cemil Tugay'ın önemli projelere imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Arslan: "Çok büyük zorluktu"

Soğukkuyu'da yaşayan Elmas Arslan, bölgeden geçmenin uzun süre vatandaşlar için ciddi bir zorluk olduğunu belirterek, "Bu üst geçidi mahallemize kazandıran Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ediyoruz. Bizler için büyük bir kolaylık oldu. Artık daha rahat ve güvenli şekilde geçiş yapabiliyoruz. Yürüyen merdiven sayesinde pazar arabalarıyla eşyalarımızı da çok daha kolay taşıyabiliyoruz" dedi.

Hacıibrahimoğlu: "Önemli bir ihtiyaçtı"

Örnekköy'den Ahmet Hacıibrahimoğlu, bölgede uzun süredir ciddi ulaşım sorunları yaşandığını dile getirerek, "Hem trafikte sıkışıklık yaşıyorduk hem de can güvenliği endişesi vardı. Bu gerçekten önemli bir ihtiyaçtı. Zaman zaman trafik ışıkları arızalandığında hem sürücüler hem yayalar zor durumda kalıyordu. Bu üst geçit, çok önemli bir ihtiyacı karşılayan bir yatırım oldu" ifadelerini kullandı.

Mıhçı: "Çok fazla kaza oluyordu"

Atilla Mıhçı, bölgede geçmişte sık sık kazaların yaşandığına işaret ederek, "Özellikle yaşlı vatandaşlarımız karşıya geçmekte büyük zorluk yaşıyordu. Bu nedenle yapılan çalışma bizim için çok yerinde ve faydalı bir hizmet oldu. Ben de sık sık kullanıyorum. Muhtarımıza, belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

4 yürüyen merdiven ve 2 asansörlü estetik tasarım

50 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğindeki üst geçit, 4 yürüyen merdiven ve 2 asansörden oluşuyor. Girne Bulvarı'ndaki trafik akışını da rahatlatan üst geçidin ayak temellerinden biri Yeni Girne Pazaryeri yanında diğeri ise Öğretmenler Parkı yanında yer alıyor.