Yeni Hastanede İlk Bebek: Kurtuluş - Son Dakika
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Yeni Hastanede İlk Bebek: Kurtuluş

Yeni Hastanede İlk Bebek: Kurtuluş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde, Güfer ve Mehmet Aslan çiftinin erkek bebeğine 'Kurtuluş' ismi verildi. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, aileyi ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu. Hastane 7 Eylül'de açılarak hasta kabulüne başlamıştı.

10.09.2024 20:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebeğe Kurtuluş isimi verildi.

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni binasında Güfer ve Mehmet Aslan çiftinin erkek bebeği sağlıklı şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Kurtuluş bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastanede ilk bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, "Güfer ve Mehmet Aslan ailesi ve Kurtuluş adını verdikleri bebeği ziyaret ederek heyecanlarına ortak olduk. Allah analı babalı büyütsün, sağlıklı, uzun ömürlü ve vatana millete hayırlı bir evlat olsun." ifadesini kullandı.

Yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, 7 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmış, dün hasta kabulüne başlamıştı.

Kaynak: AA

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