Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Yaralı Polis Memurunu Ziyaret Etti

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İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Selami Yıldız Esenyurt 'ta yapılan asayiş denetimine katıldı. Yıldız, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım 'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Selami Yıldız, Esenyurt'ta suç unsurları ile mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ile yakalanmasına yönelik düzenlenen genel güvenlik ve asayiş denetimine katıldı. Denetimde emniyet personellerinden bilgi alan Yıldız ardından geçtiğimiz günlerde Yeşilkent Mahallesi 670. Sokak'ta yaşanan olayda yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastanede polis memuruna geçmiş olsun dileklerinde bulunan Selami Yıldız, "Gazi oldun, Allah şifa versin. Bizim teşkilatımız her zaman yanınızda. Bu kutsal görevi icra ederken kendi canını hiçe sayarak mücadele etti" ifadelerinde bulundu.