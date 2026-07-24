Yeni Jandarma Komutanı Göreve başladı

Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy, görevine başladı.

İlçedeki görevine başlayan Toksoy, Niksar'da görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Toksoy, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm personelle fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle çalışacaklarını kaydetti.