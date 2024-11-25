Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı

Fransa, Yeni Kaledonya'daki sokağa çıkma yasağını 2 Aralık'a kadar uzattı; bağımsızlık mücadelesi sürüyor.

25.11.2024 14:17
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Fransa, Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da mayıs ayında başlayan bağımsızlık yanlısı hareketi güç kullanarak bastırmayı sürdürürken gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağını 2 Aralık'a kadar uzattı.

Ada'daki Fransız Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, silah satışı, kullanımı ve transferine ilişkin yasağın yanı sıra 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 2 Aralık'a kadar, yürüyüş ve toplanma yasağının ise 20 Aralık'a kadar devam edeceği bildirildi.

Kanak Milletvekili Tjibaou, bağımsızlık yanlısı partinin başkanı seçildi

Fransa'da bu yıl yapılan genel seçimlerde Ulusal Meclise girmeye hak kazanan ilk Kanak Milletvekili Emmanuel Tjibaou, Ada'nın önde gelen bağımsızlık yanlısı partisi Kaledonya Birliği'nin (UC) Başkanı seçildi.

Tjibaou, 2012 yılından bu yana partinin başında olan Daniel Goa'dan koltuğu devraldı. Ada'nın en eski siyasi partisi UC'nin başkanlığına getirilen Tjibaou, bağımsızlık müzakerelerine yeniden başlanmasını ve Ada'da sükunetin sağlanmasını istediklerini belirtti.

Öte yandan Tjibaou'nun partinin yönetim kurulunda Fransa'da tutuklu bulunan bağımsızlık yanlısı aktivistler Christian Tein, Dominique Fochi ve Mickael Forrest'e yer vermesi, bağımsızlık karşıtlarının tepkisini topladı.

Yeni Kaledonya halkı, Fransız hükümetinin anayasal reformuna karşı harekete geçmişti

Ada'da gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, yaklaşık 5 aydır devam ediyor.

Fransa'ya 17 bin kilometre uzaklıkta bulunan Hint-Pasifik'teki Yeni Kaledonya'da halk, Fransız hükümetinin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reformuna karşı çıkıyor.

Ada'da mayıs ayında reforma karşı harekete geçen yerliler, tutuklu kalmak üzere Fransa'ya gönderilen Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu bağımsızlık yanlılarının geri gönderilmesini ve Fransız hükümetinin anayasal reformunu geri çekmesini istiyor.

Yerliler, ayrıca bağımsızlık yanlılarını bastırmak için Fransız hükümetinin Ada'ya sevk ettiği 3 bin kişilik Fransız güvenlik güçlerinin yanı sıra Yeni Kaledonya'daki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc ve savcı Yves Dupas'ın Ada'dan ayrılmasını talep ediyor.

Yerli halk anayasal reforma karşı

Yeni Kaledonya'nın yerli halkı Kanaklar, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimini 1988'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı buluyor.

Anayasal değişiklik tasarısı ile hükümet, en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasının yolunu açıyor.

Yeni Kaledonya, 1998'de Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmış ve anlaşmada yerli halkın kendi topraklarında azınlık statüsüne düşmesini önlemek için oy kullanma hakkı, 1998'den önce Ada'da ikamet eden kişiler ve onların çocuklarıyla sınırlandırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı - Son Dakika

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